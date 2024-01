Il sindacalista può essere licenziato se offende la società datrice di lavoro su Facebook? La Cassazione risolve la questione

Leggi su informazioneoggi

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Legittimo il licenziamento del dipendenteche usa parole offensive e volgari sui social per denigrare la. Attenzione a ciò che dici sui social nei confronti della, e ciò anche se sei un: infatti si rischia il licenziamento per giusta causa per offese e superamento dei limiti di quella che i giudici chiamano ‘continenza verbale’. Licenziamento del, laha fatto chiarezza su un caso specifico (Informazione Oggi)Con queste parole puòsintetizzato il contenuto di una recente ordinanza della, che mette in guardia nei casi di offese via internet al capo. Ecco qualche ulteriore dettaglio. Dipendente con funzioni di ...