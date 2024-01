Il significato della Coppa d’Africa per la Costa d’Avorio

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Quando sabato sera la2023 ha preso il via all’Olympic Stadium Ebimpé di Abidjan, capitale de facto, nessuno dei presenti – e forse neppure dei giocatori in campo – ha potuto scrollarsi di dosso un certo senso di surreale. Non per il 2-0 con cui la Nazionale di casa ha piegato la Guinea-Bissau, tutt’altro che sorprendente, bensì per ilintrinseco di questa edizione del torneo. E per il contesto: un mastodontico impianto da oltre 60mila posti, nuovo di zecca. Il fiore all’occhiello dell’intero continente, in una serata che ha restituito un suo ritratto estremamente veritiero, contraddizioni e problematiche incluse. Il fatto che per la prima volta dopo quarant’anni la sedeCoupe d’Afrique des Nations sia la ...