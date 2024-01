Il Sassuolo torna al lavoro | Alvarez alla Samp

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilha ripreso gli allenamenti in vista del ritorno in campo il prossimo 28 gennaio a Monza, considerato il rinvio della gara con il Napoli.a parte per Defrel, Racic e Obiang, mentre ...

Domenica di lavoro per la Juventus in vista del posticipo di martedì contro il Sassuolo in casa. E arrivano buone notizie dall’infermeria, con ... (sportface)

Ilha ripreso gli allenamenti in vista del ritorno in campo il prossimo 28 gennaio a Monza, considerato il rinvio della gara con il Napoli. Lavoro a parte per Defrel, Racic e Obiang, mentre ...Dopo la doppietta contro il, i tifosi della Juventus hanno riscoperto il valore di Vlahovic e guardano ora senza rimpianti al mancato scambio con Lukaku. L'ex attaccante della Juve e della Nazionale italiana Fabrizio ...Il Sassuolo ha ripreso gli allenamenti in vista del ritorno in campo il prossimo 28 gennaio a Monza, considerato il rinvio della gara con il Napoli. Lavoro a parte per Defrel, Racic e Obiang, mentre ..."l 2024 delle Juventus Women prosegue su ritmi serrati. Dopo l'impegno infrasettimanale contro la Sampdoria, valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, il focus torna sul campionato.