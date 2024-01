“Il saluto romano non è reato senza il concreto pericolo del ritorno del fascismo” | la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni unite

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilda contestare a chi si esibisce nelè quello di cui all’articolo 5legge Scelba, “Manifestazioni fasciste”, che punisce “chiunque compie pubblicamente manifestazioni usuali al partito fascista”. Ma il braccio teso è penalmente rilevante solo se, “avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idoneo a integrare ildi riorganizzazione del disciolto partito“. Quindi, ad esempio, non se praticato in contesti privati o commemorativi. Lo hanno stabilito ledi– lo speciale collegio che risolve i contrasti interpretativi interni – annullando con rinvio la condanna emessa dallad’Appello di Milano ...

