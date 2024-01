Il saluto romano è reato solo se c' è un pericolo per l' ordine pubblico

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Èo no? E se sì, quando? Il"rientra nel perimetro punitivo della legge Mancino quando realizza unconcreto per l'". È quanto sostiene il procuratore generale di Cassazione Pietro Gaeta, nel corso di un intervento tenuto oggi davanti alle sezioni unite...

Il saluto romano , o fascista, non rappresenta un reato in maniera univoca ma solo quando "realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico" (ilgiornale)

... ad Acca Larentia, dove molte persone si sono esibite con il. La vicenda è al centro di una indagine della Procura di Roma che per il momento vede coinvolte una decina di persone . Ai ...... nel settembre scorso, atti al fine di sciogliere un nodo interpretativo sulfascista.«Il saluto fascista rientra nel perimetro punitivo della “legge Mancino” quando realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico». È quanto ha sostenuto, ...Attesa per il pomeriggio di oggi, 18 gennaio, la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sui requisiti per punire il saluto romano come reato di ...