Il Saluto Romano è Illegale | La Russa non ci sta e

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma - La Suprema Corte di Cassazione ha deciso di annullare la sentenza di appello e riaprire il processo per otto militanti di estrema destra accusati di aver compiuto ildurante una commemorazione a Milano nel 2016 per Sergio Ramelli. Secondo la Cassazione, per ilva applicata la legge Scelba sull'apologia del fascismo, in particolare l'articolo 5. Il processo di appello bis è stato ordinato dopo che la prima sezione penale aveva trasmesso atti alle Sezioni Unite per risolvere un nodo interpretativo sulla questione delfascista. L'avvocato generale e procuratore generale di Cassazione, Pietro Gaeta, ha sottolineato che ilfascista rientra nel perimetro punitivo della legge Mancino quando rappresenta un pericolo concreto per l'ordine ...

Mandando in onda le immagini delle braccia tese, "non un, ma un Sieg Heil ", la conduttrice Olga Skabeeva aveva chiamato in causa anche Giorgia Meloni : "É interessante notare che ciò ...Per ilva contestata la Legge Scelba: parola della Cassazione. E ora Per certo si riapre il processo per la commemorazione di Ramelli. Ecco il calendario dell'Esercito voluto da Isabella Rauti:...ROMA. Per il saluto romano va contestata la legge Scelba sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5. E' la decisione delle sezioni unite della Cassazione che… Leggi ..."Apprendiamo dalle agenzie di stampa che il Presidente del Senato Ignazio La Russa avrebbe commentato con un certo sprezzo l'importante sentenza delle sezioni unite della Cassazione sul saluto romano.