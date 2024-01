Il regalo di Harry per suo nipote Louis non piace a William e Kate | perché non può nemmeno vederlo

Il principe Harry avrebbe regalato al nipotino una prima copia di Winnie the Pooh in occasione del battesimo, ma William e Kate non avrebbero mai ... (ilgiornale)

... ancora una volta si parla del principe. In occasione del battesimo del nipotino Louis, celebrato nel 2018, il duca di Sussex aveva donato al piccolo undi grande valore, ossia una ...... la reunion tra gli interpreti di Draco e Lucius Malfoy (FOTO) Se anche voi siete fan di... Oltre che per le vostre collezioni, potrebbe comunque diventare un'ideainteressante. Non perdere ...Kate Middleton, principessa di Galles, è ricoverata in ospedale a Londra dove ieri è stata operata «con successo» all'addome. Come sta ora La notizia del ricovero ...Il principe Harry avrebbe regalato al nipotino una prima copia di Winnie the Pooh in occasione del battesimo, ma William e Kate non avrebbero mai permesso a Louis di toccare il libro ...