Il punto di rugiada | recensione | Marco Risi torna con un film intimamente denso e struggente

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La nostrade Ildi, il nuovodiambientato all’interno di una casa di riposo: c’è tanto del suo cinema passato ma anche un po’ di quello paterno in quest’opera sospesa, leggera come la neve e pregna di un’intensità emotiva folgorante C’è sempre stato un fil rouge nella carriera died è il racconto dei deboli di fronte ad un sistema ben più complesso e titanico che li schiaccia, li emargina, li annulla. Succedeva con il Giancarlo Siani di Fortapàsc o con il Rocco Ferrante de Il muro di gomma, e ora succede anche in questo Ildi, già presentato fuori concorso al 41° TorinoFestival. Qui però il tono vira sul sentimentale, lo sguardo ...

Il dramma, la commedia, le generazioni (a confronto) e quella canzone di Little Tony: Marco Risi torna alla regia con Il punto di rugiada , in sala ... (movieplayer)

Recensione, trama, cast del film Il Punto di Rugiada (2023) , per la regia di Marco Risi che ci parla di un gruppo di persone in una casa di riposo ... (locchiodelcineasta)

...la recensione ) - 3/5 (Mario Turco) La petite - Francia 2023 - 93 - ( la recensione ) - 3.5/5 (Simone Emiliani) The Piper - USA 2023 - 95 - ( la recensione ) - 2/5 (Dario Boldini) Ildi...In chiusura si parlerà di gioventù e vecchiaia insieme al regista Marco Risi , autore de Ildi, nelle sale in questi giorni. Loading... Amici e nemici - Tutte le ...Lezioni di vita, Pare parecchio Parigi, La petite, Yannick. La rivincita dello spettatore, Il punto di rugiada e Kripton Le novità in sala di oggi. Il nostro film della settimana è The Holdovers.Un racconto sospeso tra il dolore e il sorriso. Risi infonde tenerezza alla narrazione, trasmette una profonda empatia. Dal 18 gennaio al cinema ...