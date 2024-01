Il principe William cancella gli impegni per stare con Kate ricoverata

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilhato i suoipubblici in quanto erede al trono mentre sua mogliea Londra dopo un’imprecisata operazione chirurgica all’addome eseguita «con successo» ma che la costringerà a una degenza stimata in 10-14 giorni. E’ quanto si legge sul Daily Mirror che come gli altri tabloid e tutta la stampa britannica sta seguendo con grande attenzione...

Kate Middleton in ospedale per "chirurgia addominale". La principessa del Galles, fa sapere il Palazzo in una nota, è stata operata con successo. La ... (ilmessaggero)

Potrebbe essere un'isterectomia l'operazione chirurgica a cui è stata sottoposta Kate Middleton , principessa del Galles e moglie del. La casa reale britannica non ha specificato il tipo di intervento subito dalla principessa. L'indiscrezione sull'isterectomia è stata diffusa dai media inglesi mentre una fonte Bbc ...C'è un alone di mistero sull'intervento chirurgico di Kate Middleton e sulle sue reali condizioni. Quanto sono gravi Ilha fatto visita alla moglie ricoverata alla London Clinic nella capitale britannica. L'erede al trono, che ha cancellato i suoi impegni pubblici, è stato visto alla guida di una ...Antonio Caprarica, giornalista e scrittore esperto di questioni britanniche, sulle condizioni della principessa Catherine: "Se c'è una cosa su cui i Windsor mantengono un segreto assoluto è sempre ...Il quotidiano inglese Daily Mirror ha annunciato che il principe William ha cancellato parte dei suoi impegni pubblici per restare al fianco della moglie Kate, ricoverata da martedì 16 gennaio per ...