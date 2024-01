Il presidente israeliano Herzog a Davos | “Non nego la tragedia umana di Gaza | ma abbiamo diritto a difenderci”

Nel suo discorso a Davos, dove è in corso il World Economic Forum, ilIsaac Herzog ha parlato tenendo accanto a sé una foto del piccolo Kfir e ha parlato del "compleanno più ...A Gaza 'dobbiamo andare a negoziare con chi potrebbe essere un potenziale partner'. Lo ha dichiarato il, Isaac Herzog, intervenendo al World Economic Forum a Davos in Svizzera. Israele vuole cosrtuire 'futuro in cui possiamo vivere insieme, Gaza può essere gestita bene', ha ...Bruxelles - Un appello per il cessate il fuoco a metà, alle regole del governo israeliano. La risoluzione del Parlamento ...Gaza, Herzog: "Sofferenza per dolore dei civili ma dobbiamo difenderci" 18 gennaio 2024 "Il terrorismo è il maggior impedimento alla pace. Non mi… Leggi ...