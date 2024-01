Il presidente israeliano Herzog a Davos | mostra la foto del bimbo preso in ostaggio da Hamas | Media palestinesi | Raid su Rafah almeno 16

... in attesa del nuovoargentino Milei ma già al mattino era stato diffuso l'irritato lamento del segretario generale dell'Onu Guterres: "Ho telefonato al primo ministroNetanyahu ...18 gen 12:40 Herzog a Davos parla con accanto la foto del piccolo Kfir Babas IlIsaac Herzog ha pronunciato il suo discorso a Davos con accanto la foto di Kfir Bibas, il bambino che oggi compie uno anno e da tre mesi è nelle mani di Hamas. Per il 'compleanno ...Roma, 18 gen. (askanews) - Dopo 104 giorni di prigionia da parte di Hamas, l'ostaggio più giovane in mano al gruppo estremista palestinese, ...Media, Netanyahu respinge l'idea degli Usa su un accordo con Riad. Almeno 20 morti in un raid su Rafah, anche diversi bambini tra le vittime. Il presidente israeliano a Davos mostra la foto di un bimb ...