Il potenziale proprietario del Manchester United “non ha fornito prove dei fondi” nonostante le numerose richieste | afferma il rapporto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo gli ultimi rapporti, lo sceicco Jassim bin Hamad al-Thani ha abbandonato la corsa per l’acquisto deldopo non aver dimostrato di avere finanze sufficienti per l’accordo. Il guardiano riferisce che il banchiere del Qatar non haalcuna prova didurante il processo dello scorso anno. I documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti hanno confermato l’acquisizione da parte di Sir Jim Ratcliffe del 27,69% del club, ma Jassim non ha risposto alledi mostrare da dovenissero i suoi soldi, si trovano i dettagli. Si ritiene che Jassim, noto come Offerente A, abbia presentato ripetutamente le “consuete lettere di impegno di finanziamento” ...