Il pg di Cassazione | Saluto fascista reato quando è un pericolo per l' ordine pubblico

Il saluto romano , o fascista, non rappresenta un reato in maniera univoca ma solo quando "realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico" ()

