Il Pd in conclave | ma a Gubbio irrompe il duello tv Schlein-Meloni

(Di giovedì 18 gennaio 2024) AGI - "Perdere l'amore", canta Gianni Cuperlo sul pullman che porta i deputati dem aper la due giorni di lavori sui temi europei e internazionali. Un appuntamento fortemente voluto dalla presidenza del gruppo di Montecitorio, anche per fare squadra. Il clima, in effetti, è quello della gita scolastica, fra battute e canti di gruppo. Matteo Orfini, a chi gli chiede se durante i lavori, arriverà la "fumata bianca" sulla candidatura di Elly Schlein, ribatte: "Fumata? Nessuno di noi fuma, al massimo un bicchiere di vino". La struttura che ospita il seminario, d'altra parte, offre una carta dei vini di alto livello, così come la Spa. Un hotel in passato frequentato anche da Silvio Berlusconi che qui tenne la prima edizione della scuola politica di Forza Italia. Un precedente che ha fatto discutere e ha fatto storcere il naso a quegli esponenti dem che temono ...

