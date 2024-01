Il PD a Gubbio per ritrovare se stesso ma nel centro benessere dove andava Berlusconi

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È cominciata il 18 gennaio la due giorni a ‘porte chiuse’ del PD (Partito Democratico) per preparare la sfida delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi. Con questo obiettivo la capogruppo dei democratici alla Camera, Chiara Braga, ha mobilitato i suoi deputati, chiamati a un ‘conclave’ politico di due giorni a(Perugia), fino al 19 gennaio. Un appuntamento sul quale ‘pende’ l’incognita della candidatura alle europee della segretaria Elly Schlein. La quale si presenterà soltanto in chiusura del vertice. Assente anche l’ex segretario Enrico Letta, impegnato all’estero per redigere un rapporto sul mercato unico su mandato del Consiglio europeo. Il gruppo dirigente del PD continua a studiare le mosse della leader, dividendosi fra chi le sconsiglia una discesa in campo come capolista alle europee e chi non vedrebbe nulla di male in una corsa che porterebbe a ...