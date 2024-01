Il Pakistan lancia attacchi missilistici  contro l’Iran | «Colpiti gruppi terroristici»  Israele a Hezbollah | «Pronti allo scontro»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Le notizie di giovedì 18 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Houthi rivendicano attacco a una nave Usa. Idf: «Ucciso Abu Shalal, leader terroristico in Cisgiordania»

L'ex primo ministro del Pakistan Nawaz Sharif lancia la campagna elettorale in vista delle elezioni dell'8 febbraio.

' L'azione è stata intrapresa alla luce di informazioni credibili su imminenti attività terroristiche su larga scala ', prosegue la nota, sottolineando poi che 'ilrispetta pienamente la ...La risposta di Islamabad 2 giorni dopo i razzi iraniani incontro "obiettivi terroristici". Razzo Houthi contro un cargo nel Mar Rosso, bombe Usa sullo Yemen. Nella Striscia 5 camion di medicine per gli ...L’attacco dei giorni scorsi di Teheran in Pakistan, aveva spiegato l’Iran, era un «raid contro un gruppo terrorista iraniano che non ha causato vittime civili». Islamabad lo aveva definito ...Almeno tre donne e quattro bambini sono stati uccisi nell'attacco pakistano di questa mattina contro la città iraniana di Saravan, riferiscono i media locali. Video pubblicati sui social media ...