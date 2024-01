Il nuovo piano pandemico del governo | vaccini e limitazioni a libertà dei singoli M5s | “Copia-incolla di quello di Conte” Pd | “Ipocriti”

(Di giovedì 18 gennaio 2024)“le misure preventive più efficaci”. E, “in condizioni emergenziali”, può diventare necessario “imporrealledeiindividui al fine di tutelare la salute della collettività“. Sono questi alcuni dei punti centrali nel2024-2028 che arriva ora alle battute finali.e Regioni sono alla fase conclusiva della stesura del documento su cui si dovrà siglare l’accordo in sede di Conferenza Stato Regioni. Il vecchioscade il 24 gennaio prossimo. La diffusione della bozza, visionata dall’agenzia Ansa e pubblicata dal Quotidiano Sanità, è stata accolta dallestazioni delle opposizioni: M5s e Pd hanno infatti ricordato come la presidente del Consiglio, ...

Il nuovo piano pandemico è pronto. E non è troppo diverso da quello vecchio. Tradotto: se le cose si dovessero mettere male le misure previste per ... (europa.today)

Il, in sinergia con gli obiettivi delContratto di Servizio 2023 - 28, mira ad assicurare la stabilità strutturale di Rai, raggiungendo la sostenibilità economico finanziaria mediante un ...Malumori europei per il feeling Meloni - Von der Leyen Ilpandemico della destra Sondaggi, bocciata la candidatura dei leader alle Europee Giustizia e bavaglio, Delmastro: "Avviati ...Sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali e in una esclusiva versione CD autografata “RIBELLISSIMI”, il nuovo progetto discografico di GIO EVAN per Capitol Records Italy/Universal ...Dopo il primo test, che ha coinvolto l’intera Calabria lo scorso 7 luglio, prosegue la fase di sperimentazione del nuovo sistema di allarme pubblico ... quelli per i quali è stato approvato regolare ...