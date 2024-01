Il nuovo film con Cillian Murphy verrà presentato alla Berlinale 2024

Leggi su screenworld

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Small Things Like These, un dramma storico con, aprirà il Festival del Cinema di Berlino di quest’anno. Ilbasato sul libro omonimo è ambientato nel 1985 vedrà il vincitore del Golden Globe nei panni del protagonista. Diretto da Tim Mielants, da una sceneggiatura di Enda Walsh, ilavrà la sua premiere mondiale nella competizione del festival il 15 febbraio. Basato sul libro omonimo di Claire Keegan, Small Things Like These svela la verità sui lavatoi Magdalen dell’Irlanda, orribili manicomi gestiti dalle istituzioni cattoliche romane dagli anni ’20 fino al 1996, apparentemente per riformare le giovani cadute. Claire Keegan ha scritto precedentemente Foster, che è stato adattato nell’irlandese The Quiet Girl e nominato agli Oscar. Anche Eileen Walsh, Michelle Fairley ed ...