Il Napoli va in finale | ma la Supercoppa è un flop

Ilvola indi Supercoppa italiana e sfiderà lunedì la vincente della . I campioni d'Italia hanno infatti battuto 3 - 0 la Fiorentina a Riad, in Arabia Saudita , e hanno conquistato la ...... autore di un gran bel gol, e Zerbin, protagonista di una clamorosa doppietta appena entrato in campo nel. La Viola spreca un'occasione colossare per il possi Le pagelle del, top e flop ...Il Napoli batte 3-0 la Fiorentina e si qualifica per la finale della Supercoppa in corso a Riad. Lunedì sfiderà la vincente tra Lazio ed Inter. Partita sbloccata nel primo tempo da Simeone che al 23' ...In difficoltà in Serie A, il Napoli si è perlomeno concesso la soddisfazione di accedere alla finale di Supercoppa Italiana, il cui formato è stato recentemente modificato seguendo l’esempio spagnolo.