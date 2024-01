‘Il mondiale di Messi | l’apice di una leggenda’ | il documentario evento su Apple TV+

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Arriverà suTV+ il 21 febbraio Ildidi una leggenda, l’attesoin quattro parti di SMUGGLER Entertainment che ripercorre la carriera sensazionale dell’otto volte vincitore del Pallone d’Oro, comprese le cinque partecipazioni alla Coppa del Mondo FIFA e la vittoria dell’edizione 2022 in Qatar, in una delle finali più emozionanti della storia. Attraverso le sue stesse parole,racconta la storia della sua incredibile carriera con la Nazionale di calcio argentina, fornendo uno sguardo intimo e inedito sulla sua ricerca di una vittoria della Coppa del Mondo che ne definisse l’eredità. Ildidi una leggenda fa luce sull’emozionante storia del miglior atleta vivente ...

Domenica 21, la rassegna offre, in day - time,film di Steno 'Tango della Gelosia', seguito dal doc Una 'Famiglia perCinema' e dal film dei Vanzina 'Piccolo Grande Amore'. Alle 21.00 spazio ...bello del calcio, passa proprio dal fatto che non ci sono sempre le solite note, ma anche delle novità . In tutto ciò, in quel mondo si porterà unnei prossimi anni. Tutto lecito, ci ...