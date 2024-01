Il lato oscuro dei Bitcoin | inquinano come 16 milioni di auto a benzina

Il lancio negli Stati Uniti è stato un successo, ma pochi si preoccupano dell'impatto sull'ambiente, che rischia di essere molto pesante. In alcune aree del mondo è in pericolo anche la sicurezza ...In altre parole, tra speculazioni, truffe e cybercriminalità, le criptomonete si fanno notare anche per il loro ''. Ma c'è un altro elemento che richiede la massima attenzione, e riguarda ...Il via libera agli Etf sul Bitcoin negli Stati Uniti non è un evento rilevante solo per il settore degli investimenti, ma anche per la lotta al cambiamento climatico che rischia di essere frenata se i ...Il regista kosovaro debutta, il 2 febbraio al Rifredi di Firenze, con uno spettacolo teatrale che richiama alla responsabilità sociale delle forme d'arte ...