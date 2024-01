Il killer di Giula Tramontano piange in aula | Spero di non svegliarmi più

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Le scuse, tra le lacrime, del barman trentenne accusato dell'omicidio pluriaggravato della compagna, incinta al settimo mese. "Quel giorno me ne sono andato via anche io insieme a Giulia e Thiago"

Pubblicità I famigliari di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa il 27 maggio scorso a Senago, nel Milanese, auspicano che la “condotta sia sanzionata come… Leggi ...Era il giorno della prima udienza del processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, a carico di Alessandro Impagnatiello, il trentenne ex barman in un hotel di lusso. L'omicidio avvenne il ...