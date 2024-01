Il governo vuole far cassa con Eni | dalla vendita delle quote 2 miliardi di euro

Santalucia: "Sulle intercettazioni il ministro Nordio parla di una spesa eccessiva, ma rispetto a cosa La gran parte della spesa è proprio nelle inchieste su ...Circa 10.000 agricoltori protestano da settimane, bloccando le strade, perché iltogliere le sovvenzioni sul diesel. La situazione tesa nel Paese, con l'inflazione alta e la crisi ...Gubbio (Pg), 18 gen. (askanews) - 'Abbiamo voluto questo appuntamento in questo contesto più tranquillo, meno schiacciato sulla ...Negli ultimi giorni ha bombardato paesi che in apparenza non c’entrano con Israele e la guerra a Gaza, cioè Pakistan e Siria: una ragione c’è, anche se non è immediata ...