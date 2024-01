Il governo vende il 4% e incassa 2 miliardi Eni | il rumors-terremoto di Bloomberg

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) "Ilitaliano punta are una quota di Eni ere 2di euro per ridurre debito". Il rumor, pesantissimo, arriva dall'agenzia, fonte tra le più prestigiose nel mondo dell'informazione economica e finanziaria. Secondo, che cita fonti vicine al dossier precisando che sarebbe solo una ipotesi su cui ancora si sta lavorando e che potrebbe cambiare nelle prossime settimane, nell'ambito del piano di privatizzazioni l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni potrebbe cedere una quota attorno al 4% di Eni dopo il completamento del piano di buyback del gruppo. Non commentano l'indiscrezione né il gruppo né fonti di Palazzo Chigi. Lo Stato controlla il 32,398% del capitale di Eni, di cui il 4,667% è di proprietà del Ministero dell'Economia e ...