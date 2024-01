Il governo ci ripensa sui disturbi alimentari | fondo rifinanziato per 10 milioni

Risorse per 10 milioni di euro per il 2024 da destinare alla cura dei disturbi alimentari che solo in Italia colpiscono circa 3 milioni di persone. Dopo giorni di polemiche per i tagli al Fondo per il ...In quell'occasione, puntò il dito contro ilitaliano e cavalcò uno dei suoi cavalli di ... Il Pd si "" nel resort di lusso: via alla due giorni di riflessioneE alla fine il governo Meloni ci ha ripensato sulla cura ai disturbi alimentari, con le polemiche nate dopo i tagli al fondo che hanno portato il ministro della Salute Orazio Schillaci a fare un passo ...Un fondo di 10milioni per il 2024: ecco il dietro front del Ministro della Salute Schillaci sui DCA. In più, il budget a loro destinato non potrà più essere oggetto di tagli: vediamo il perché.