Il governo britannico ha legiferato in base a una teoria del complotto sui cambiamenti climatici

Leggi su facta.news

(Di giovedì 18 gennaio 2024) di Jacopo Di Miceli Quando, lo scorso febbraio, il deputato conservatore Nick Fletcher ha accostato al totalitarismo comunista il progetto ambientalista delle cosiddette “città dei 15 minuti” – in cui lavoro, servizi e attività ricreative sono raggiungibili a piedi o in bicicletta in un quarto d’ora –, i suoi colleghi laburisti in aula lo hanno sommerso di risate. Nessuno poteva, però, prevedere che unadelsui, secondo cui le élite pianificano nuovi lockdown con il pretesto del riscaldamento globale, avrebbe influenzato le decisioni del. Lo testimoniano documenti visionati dal quotidiano The Guardian, in cui si legge che, a partire dal marzo scorso, il gabinetto Tory guidato da Rishi Sunak ha progressivamente abbandonato ...