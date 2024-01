Il Gladiatore 2 | riprese finite | per Ridley Scott la produzione è stata una sofferenza

... Ieri sera, 17 gennaio, Paul Mescal ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che svelava che lede Il2 sono ufficialmente concluse . Per celebrare questo traguardo, l'...Finalmente lede Il2 si sono concluse con grande sollievo di Ridley Scott che ha definito la lavorazione del film " una sofferenza ". Scott ha svelato a IndieWire che, anche se all'epoca dello ...Il sequel de Il gladiatore ha finalmente terminato le riprese, come confermato in queste ore dal nuovo protagonista Paul Mescal, interprete in questo secondo capitolo del nipote di Commodo Lucio. Come ...Ridley Scott celebra la fine delle riprese de Il Gladiatore 2 commentando tutti i problemi produttivi e le vicissitudini del progetto.