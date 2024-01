Il garante per l’infanzia | “La crisi ambientale mette in pericolo i diritti dei minorenni | è urgente intervenire”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il Comitato Onu sollecita interventi urgenti. Pubblicata in Italia la traduzione del Commento n. 26 su cambiamento climatico e infanzia

Vademecum di "educazione digitale" per i patiti dello sport tecnologico Molti avranno probabilmente trovato tra i regali sotto l’albero dei ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Molti avranno probabilmente trovato tra i regali sotto l’albero dei dispositivi per il fitness tracker, come i braccialetti che ... (giornaledellumbria)

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito con fermezza il principio di riservatezza dei dati personali dei dipendenti , ... (orizzontescuola)

Proviamo a spiegarla subito in soldoni, passando poi all’esame della documentazione tecnica. Se sei un professionista, alla tua casella PEC accedono ... (giornalettismo)

Tempo di lettura: < 1 minutoHa patteggiato un anno e dieci mesi (con pena sospesa) per corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio l’ex ... (anteprima24)

Le carceri italiane sono vicine al punto di non ritorno. Quattro persone si sono suicidate nei primi 9 giorni dell’anno, tra il 5 e il 14 gennaio. A ... (lanotiziagiornale)

Vi ringrazioessere venuti qui oggi, poiché è importante che i ragazzi conoscano le istituzioni,... Ha partecipato anche ladei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Monica Sansoni, che ...La richiesta di prevedere un ufficio deli detenuti è stata respinta. Il ddl di ratifica dà piena esecuzione al protocollo e introduce anche alcune normeil coordinamento e la ...La Scuola IMT saluta i nuovi studenti iscritti ai corsi di dottorato 2023-2024 con una serie di inziative dedicate all'accoglienza che si sono svolte durante tutta la settimana. Primo degli appuntam ...Cambia l’Rc auto nel 2024: guida alle novità in vigore dal 23 dicembre 2023. In particolare, le novità interessano i danni non patrimoniali.