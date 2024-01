Il film sul padre dell' atomica incassa 13 nomination | 11 per il fantasy con Emma Stone Sette nominaton per Anatomia di una caduta e Maestro | 5 per Barbie

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È Oppenheimer ilpiù nominato dei Bafta 2024, i British AcademyAwards che verranno assegnati il 18 febbraio durante la cerimonia al Southbank Centre di Londra (particolarmente attesa perché può dare indicazioni sui vincitori degli Oscar). Ilche racconta la vicenda del “ha infattitoin ben 13 categorie, inclusa quella per il miglior. Al secondo posto tra i più quotati in quanto a numero di– che sono state rese note nelle ultime ore – c’è ilPovere creature! con 11 menzioni, mentre al terzo si piazzano a pari merito l’epico Killers of the Flower Moon e il racconto sull’Olocausto La zona d’interesse con 9 ...

