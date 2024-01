Il Fantasma di Canterville | film animato sul racconto di Oscar Wilde

Ildi, in particolare, è già approdato su schermo diverse volte, ma ora si è scelta l'animazione come mezzo espressivo per rendere in modo più creativo e agevole le innumerevoli ...L'adattamento a firma Kim Burdon e Robert Chandle è una discreta ripresa in animazione del celebre romanzo Ildidi Oscar Wilde il cui spirito rimane pressoché intatto. Le variazioni più evidenti riguardano soprattutto la figura femminile di Virginia, decisamente più vigorosa e ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Siracusa (Siracusa). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, f ...La Stagione Famiglie a teatro, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari, prosegue domenica alle ore 18 con Il fantasma di Canterville, messo in scena dalla Compagnia Factory Transadriatica.