Il ddl sulle ecoproteste è legge | in arrivo sanzioni più severe per gli attivisti Le opposizioni | «Il governo criminalizza il dissenso»

Leggi su open.online

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La Camera ha approvato in via definitiva il cosiddetto «ddl», il disegno didi conversione del decreto che introducepiùper chi imbratta o deturpa beni culturali e paesaggistici. Il provvedimento ha come primo firmatario il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ed era stato già approvato dal Senato lo scorso 11 luglio. Con il via libera di oggi della Camera – arrivato con 138 sì, 92 no e 10 astenuti – il ddl diventa. La stretta delè una risposta alle numerose azioni dimostrative organizzate nell’ultimo anno da associazioni ambientaliste come Ultima Generazione, Extinction Rebellion e non solo. Il provvedimento prevede, tra le altre cose, una sanzione amministrativa da 20mila a 60mila euro per chiunque distrugga, disperda, ...