Il Consiglio di Stato sospende la decisione del Tar sull’ex Ilva | no all’interruzione delle forniture di gas

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La fornitura di gas ad Acciaierie d’Italia da parte della Snam deve continuare. Ildiha infatti sospeso l’ordinanza con la quale il Tar della Lombardia ne aveva stabilito l’interruzione. Unaresa nota proprio dal gruppo siderurgico che stava già cercando di trovare un nuovo fornitore. L’azienda da oltre un anno ha sfruttato il fornitore di ultima istanza dopo la separazione da Eni per i debiti non pagati. E ora la situazione si è riproposta con Snam, che avanza quasi 180 milioni di euro di pagamenti. A ottobre, il presidente di Acciaierie Franco Bernabè aveva ammesso che non c’erano neanche i soldi per pagare la caparra di un nuovo contratto. Così il fornitore aveva annunciato la “discatura” dei punti di riconsegna (cioè la chiusura dei rubinetti, che fermerebbe la produzione) e Acciaierie d’Italia si era ...