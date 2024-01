Il ' conclave' del Pd a Gubbio

Leggi su agi

(Di giovedì 18 gennaio 2024) AGI - Una due giorni a "porte chiuse" per preparare la sfida delle elezioni europee. Con questo obiettivo la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga ha mobilitato i deputati dem, chiamati a undi due giorni a, giovedì e venerdì. Un appuntamento sul quale 'pende' l'incognita della candidatura della segretaria Elly Schlein. Il gruppo dirigente dem continua a studiare le mosse della leader, dividendosi fra chi 'sconsiglia' una discesa in campo di Schlein, chi non vedrebbe nulla di male in una corsa che porterebbe a una "sana polarizzazione con Meloni" e chi dice: "Se si candida, lo deve fare per andare in Europa". Il 'partito' maggioritario rimane ancora quello del No alla candidatura di Schlein. A guidarlo è il governatore dell'Emilia-Romagna e presidente del Pd, Stefano Bonaccini, che si fa interprete delle preoccupazioni di altri ...