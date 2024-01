Il Carnevale di Venezia al Fondaco dei Tedeschi 

Il Carnevale è una delle festività più attese in Italia, con eventi che si svolgono in molte città del nostro paese. Venezia resta la città ... (europa.today)

'Quest'anno " ha annunciato la delegata regionale alla Cultura, Grazia Di Bari " Sammichele sarà rappresentata aldicon 'l'omene curte' che è la maschera tipica. Grazie a queste ...Ildiè iniziato: che spettacolo la sfilata in maschera sul Canal Grande X Leggi anche ›, gli indirizzi da annotare Quando inizia ilLe date ...I primi 100 anni del Carnevale di Malo meritano un programma di iniziative coi fiocchi. Oltre alla presenza di star come Manuela Arcuri, madrina della seconda e terza sfilata e Bobby Solo, in concerto ...VENEZIA - Una persona allegra e di compagnia, dedita al suo lavoro e profondamente legata al papà. Chi l'ha conosciuta descrive così Monica Corrà, consciuta come ...