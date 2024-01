Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare | Ammiraglio Credendino | in visita a Taranto

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Graditissima presenza ieri mattina in città. Ildidi Squadra Enrico, ha incontrato il sindaco Rinaldo Melucci presso il suggestivo scenario del Castello Aragonese. Allahanno partecipato, fra gli altri ufficiali, il Comandante del Comando Logistico, l’di Squadra Salvatore Vitiello, ed il Comandante Interregionale Marittimo Sud,di Divisione Flavio Biaggi. Il sindaco Melucci ha accolto l’esprimendo gratitudine per la preziosa vicinanza...

Associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione, tentata rapina in abitazione, furti di e su auto, ricettazione, falso e violazione ... (ilmattino)

... che nelle sue apparizioni pubbliche indossa spesso giacca e papillon, continua a lavorare part - time in un ambulatorio nel Denvon come dottore di base e a dicembre ènominato da re Carlo...... Kassym - Jomart Tokayev."Una collaborazione che si sviluppa sotto vari profili, politico, economico, culturale, e che noi desideriamo intensificare il più possibile", ha spiegato ildello,...Un periodo non facile per la casa reale britannica. Prima l'annuncio del ricovero ospedaliero di Kate Middleton per un'imprecisata operazione chirurgica all'addome eseguita ...(LaPresse) "Il terrorismo è il maggior impedimento alla pace. Non mi giro dall'altra parte davanti alla tragedia umana di Gaza. E' doloroso vedere che i nostri vicini stanno soffrendo così tanto ma ab ...