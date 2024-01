Il campo largo si spacca pure sul nuovo Patto di stabilità

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Vorrebbero costruire l'alternativa. Ma dimostrano ogni giorno di più di non essere in grado di farlo. E quindi, dalla politica estera alle questioni più strettamente interne, Pd e M5s non fanno che dimostrare di avere troppe difficoltà nel convergere. Questo nonostante sia sempre più evidente che il ceto dirigente dem, i fedelissimi di Elly Schlein, si auspicherebbero forse un maggior schiacciamento sulle posizioni grilline. Ieri nel voto a Strasburgo che ha avviato i negoziati tra Europarlamento e Consiglio europeo sulla riforma delditutte le forze politiche hanno votato a favore. O meglio, tutte tranne una: il M5s. Che ha descritto il testo su cui ha trovato una quadra la Commissione europea alla fine di dicembre come "un'imposizione della Germania". Strizzando l'occhio a un passato di contestazioni anti-austerity, contro la Troika ...

Fatto sta che il rapporto tra i due soggetti del, oramai, appare ogni giorno piegato su nuove tensioni. Già sulle candidature alle amministrative non tira una bella aria. Il capogruppo