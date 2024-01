IIA | è il momento del coraggio e dell’unità del territorio | lavoratori in piazza

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non dobbiamo consegnare lo sviluppo in mano a chi specula come è accaduto nel post terremoto. La politica sostenga la battaglia deidi Flumeri“, a scriverlo è il segretario della FIOM CGIL Avellino, Giuseppe Morsa. Domani idella IIA scenderanno inper chiedere al Governo la convocazione del tavolo di crisi presso il MIMIT nel quale esplicitare il no alla svendita al gruppo Seri dell’azienda di Valle Ufita. “In questa difficile vertenza – prosegue – occorre il contributo di tutto ilirpino a partire dai rappresentanti delle Istituzioni Locali. La completa privatizzazione della ex Irisbus, svenduta a chi ha già sfruttato iirpini lasciandoli sul lastrico, sarebbe una scelta che comprometterebbe definitivamente la possibilità ...

degli Angeli, guidata in panchina dalla coppia tecnica Fontana - Severini ed ala quota 19 punti in classifica, ha la possibilità di tornare in vetta. Ma non sarà facile per i giovani talenti ...Avellino . Cosa succede alladi Flumeri Dopo anni di lotte sindacali che hanno consentito di salvare lo stabilimento di ... 'In uncome questo, che vede forti investimenti pubblici e privati ...(FERPRESS) – Bologna, 15 GEN – “In un momento come questo, che vede forti investimenti pubblici e privati sul trasporto green, Industria Italiana Autobus diventa in prospettiva un driver strategico.Villanova del Battista- Primi incontri in vista delle elezioni amministrative. Il sindaco uscente Raffaele Panzetta, prova a dribblare le domande su una sua ricandidatura: «Per ora resistiamo». Tuttav ...