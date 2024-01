Igt è ‘Top employer Italia’ per 2° anno consecutivo

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Igt, azienda leader a livello mondiale nel settore del gioco regolamentato e in Italia concessionaria del Gioco del Lotto e del Gratta e Vinci, ha ottenuto per il secondola prestigiosa certificazione Tops Italia, il riconoscimento che premia l?eccellenza delle politiche e strategie Hr delle aziende verso i propri dipendenti. Certificandosi Top, Igt in Italia si posiziona tra le aziende leader dell?offerta Hr, raggiungendo sempre più elevati standard nelle proprie pratiche di gestione delle Risorse Umane volte a favorire il benessere delle persone, rendendo migliore l?ambiente e il mondo del lavoro. La certificazione Tops Italia, rilasciata dal Tops Institute, viene conferita, dopo un lungo ...