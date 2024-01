Ieri in Campania | raid con feriti a Napoli | uomo investito nel Casertano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, mercoledì 17 gennaio 2024. Avellino – Il tam tam tra siti e social ha sortito i suoi effetti: Dumitru è stato ritrovato dopo giorni di apprensione per il suo allontanamento dalla città di Avellino. Il 70enne, di cui non si avevano notizie dallo scorso lunedì, stava a. (LEGGI QUI) Benevento – Ha lasciato una lettera in casa annunciando che avrebbe voluto togliersi la vita. Poi si è allontanata a bordo della sua auto. Ma la vicenda ha avuto un lieto fine grazie al fatto che il marito ha allertato subito i carabinche hanno avviato le ricerche in una vasta area compresa tra le province di Benevento e Caserta. (LEGGI QUI) Caserta – Unè stato travolto e ucciso da un’auto a Castel Volturno. Dai primi accertamenti della Polizia ...

Giugliano in Campania : Sicurezza sul lavoro. Carabinieri sanzionano 2 attività , compagnia insieme al Nil di Napoli A Giugliano in Campania i ... (puntomagazine)

... per un totale di 687 milioni, l'accordo sul Fondo sviluppo e coesione firmatoa Bologna tra ... Gli accordi, contestati da altri presidenti di Regione, a partire dal governatore della...La mia reazione di rabbia di#non era assolutamente riferita al personale sanitario ma a chi ... In, è ora che la gestione della Sanità prenda un altro indirizzo: faccio appello a tutti i ...Vale 588 milioni più 99 milioni di cofinanziamento, per un totale di 687 milioni, l’accordo sul Fondo sviluppo e coesione firmato ieri a Bologna tra ...Colpo in casa Salernitana per il Genoa di mister Alberto Gilardino, è arrivato anche l'annuncio ufficiale del club ligure dopo la firma del giocatore.