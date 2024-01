Ia | Bill Gates a Palazzo Chigi

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Il fondatore di Microsoftè appena entrato a, atteso dalla premier Giorgia Meloni per un confronto sul tema dell’intelligenza artificiale. All’incontro sarà presente anche padre Paolo Benanti, presidente della commissione AI per il Dipartimento informazione ed editoria, nonché membro italiano del Comitato sull’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. L'articolo CalcioWeb.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevera' domani mattina al Quirinale, fondatore di Microsoft. Questa mattina ha in agenda un incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Bill Gates a Roma, tour italiano per il fondatore di Microsoft che nelle prossime ore incontrerà a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni, mentre domani sarà al Quirinale per incontrare il Presidente