I vantaggi delle imposte

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’imposta minima globale, entrata in vigore il 1 gennaio 2024 negli Stati Uniti, nell’Unione europea e in altre grandi economie, farà crescere di un terzo le entrate... Leggi

L’ USB-C rappresenta una svolta significativa nell’ambito dei connettori USB, emergendo come standard versatile e potente per dispositivi elettronici ... (windows8.myblog)

Diciamoci la verità, sarà capitato a tutti di dimenticare di pagare una bolletta della Luce o del gas e di incorrere anche in more. Con i diversi ... (europa.today)

Nuovo capitolo della vicenda Neymar . Prosegue l'indagine relativa ai presuntifiscali concessi al Psg , in occasione del trasferimento del fuoriclasse brasiliano da ...dell'Economia e...Il team di ricerca ha spiegato che nel corsoattività sono state eseguite nuove misure VIL (... con iaggiuntivi della maneggevolezza e la possibilità di effettuare in tempo reale ...Cosa dicono i sondaggi elettorali in vista delle europee di giugno Secondo i sondaggisti ad avere un vero vantaggio sarebbe soprattutto Fratelli d’Italia, in caso di candidatura della presidente del ...Prosegue l'indagine relativa ai presunti vantaggi fiscali concessi al Psg ... Nelle ultime ore, a Parigi, perquisizioni presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Affare Neymar, perquisito ...