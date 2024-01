I tre calciatori assolti dall’accusa di stupro di gruppo | «Lei puntava ai 150 mila euro di risarcimento»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Guido Santiago Visentin, Federico De Min e Matteo Verdicchio sono statida un’accusa didi. All’epoca dei fatti erano compagni di squadra in Serie D con la Virtus Verona. Dopo la denuncia vennero messi sul mercato. La pubblica ministera Roberta Gallego del tribunale di Belluno aveva chiesto per tutti e tre otto anni di carcere. Secondo l’accusa, spiega Il Messaggero, i tre avrebbero approfittato di una ragazza il 15 agosto del 2020 durante una festa in villa nella frazione bellunese di Visome. Il giudice li ha«perché il fatto non sussiste». La richiesta diLa ragazza aveva presentato una denuncia e una richiesta didanni di 150. A Ferragosto, aveva raccontato, mentre era sdraiata ...

Non solo cessioni per il Manchester United : il club inglese ha ufficializzato il (sorprendente) rinnovo di tre calciatori (itasportpress)

Non c’è pace per Roberto Mancini neanche in Arabia Saudita. Questa volt il ct ha ricevuto il rifiuto di 3 calciatori di rispondere alla sua ... (ilnapolista)

In precedenza aveva avuto rapporti intimi consenzienti con due dei. Quel pomeriggio però l'avrebbero presa "contro la sua volontà". E nel momento in cui il rapporto continuava, i...Per l'occasione, il CT Daniele Zoratto ha convocato 60, tutti classe 2008: dopo la ... Italia, che imbarcata!gol subiti e poche occasioni: i nostri giovani crollano contro la Spagna Diao ...Il terzino del Manchester City per anni ha portato avanti due famiglie con cinque figli (più uno in arrivo). A Natale l'amante Lauryn Goodman ha svelato tutto alla moglie Annie Kilner e quest'ultima, ...Il Napoli nella giornata di ieri ha ufficializzato Hamed Junior Traorè, un talentuoso calciatore che proverà a rilanciarsi ... Lui iniziò a dribblare tutti e segnò tre gol in dieci minuti”. Enzo ...