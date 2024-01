I separatisti del Balochistan minacciano il Pakistan dopo il blitz in territorio iraniano | ' Vendetta'

... parlando a condizione di anonimato, ha detto che jet da combattimento e droni dell'aeronautica militarePakistan hanno colpito almeno sette località utilizzate daibeluci a circa 50 ..."Ora l'Esercito di LiberazioneBaluchi non rimarrà in silenzio. Lo vendicheremo e annunceremo guerra allo statoPakistan". Un vice governatore della provincia iranianaSistan - ...Il Pakistan ha lanciato attacchi di ritorsione contro i militanti in Iran, in risposta agli attacchi di Teheran due giorni fa contro siti all’interno dei confini del Pakistan appartenenti a un gruppo ...Anche l'Italia in campo con le sue navi nel Mar Rosso. Si chiamerà Aspis, che in greco antico significa “scudo”, la missione europea a protezione dei mercantili dagli Houthi, ...