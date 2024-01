I russi bombardano la bella Odessa | viva o morta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il mio pezzo di ieri diceva fra l’altro che ai bombardamenti sono rari, e che non meritavo la reputazione remota di trovarmi sotto le bombe. Era vero, salvo che qualche ora dopo ihanno spedito sulla città un certo numero di Shahed, che sono i famigerati droni forniti a Putin dagli ayatollah, il cui pio nome vuol dire “martire”, e mirano a martirizzare i loro bersagli. Di notte, di norma, quando la gente sta a casa, e prova a dormire. Il tiro è durato un’oretta attorno alle due, con un rigurgito verso le cinque. Tre persone sono state ferite in pieno centro, e almeno per loro mi scuso. Il fatto è che ho un pregiudizio, una specie di speranza capziosa: che quando i(chi siano “i” è chiaro, vero?) omettono di bombardarec’è da preoccuparsi, che sia un segno di rinnovato ...