I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l' Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024 GUIDA

... abolizionerdc, apertura al lavoro precario e sabotaggiosalario minimo. Così il governo ... cioè il sostegno riservato agli occupabili (non solo exRdc). Finora l' indennità da 350 ......prima10 gennaio". Tra le circa 4,5 milioni di persone che ricadono in categorie svantaggiate rientrano innanzitutto coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate,...I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l'Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024. L'INPS annuncia che i beneficiari del ...L’assegno di inclusione (Adi), introdotto dalla riforma del Rdc, ha prodotto fino ad ora numeri deludenti, circa 450mila domande, inferiore anche alle attese del Governo (che aveva annunciato circa 73 ...