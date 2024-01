I narcos uccidono un giudice e fanno ripiombare l' Ecuador nel caos

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È stato ucciso a colpi di arma da fuoco César Suárez, il pubblico ministeroiano che stava indagando sull'aggressione di un gruppo di narcotrafficanti negli studi televisivi di TC Televisión lo scorso martedì 9 gennaio. L'evento, come riferiscono i media locali, ha portato alla dichiarazione di conflitto armato interno da parte del presidente Daniel Noboa. Il funzionario è stato colpito da colpi di arma da fuoco mentre era alla guida della sua auto lungo un viale della città di Guayaquil, centro nevralgico della guerra dell'contro le bande di. Secondo i media locali, dopo aver lasciato il suo ufficio situato nel complesso della Polizia Giudiziaria, è stato seguito da sicari che lo hanno aggredito all'altezza di un incrocio. Il funzionario aveva interrogato i tredici arrestati dopo la violenta incursione in tv.

Bruciano negozi, sitra loro per contendersi le piazze della droga. Ora sembra si siano ... Ci sono tanti cartelli diche seminano il terrore. Ci chiediamo cosa sta succedendo. È molto ...Bruciano negozi, sitra loro per contendersi le piazze della droga. Ora sembra si siano ... Ci sono tanti cartelli diche seminano il terrore. Ci chiediamo cosa sta succedendo. È molto ...Quito (Agenzia Fides) – César Suárez, il magistrato ecuadoregno, ucciso ieri, 17 gennaio, stava conducendo indagini delicatissime. Il procuratore è stato assassinato con almeno 20 colpi di arma da fuo ...Dopo i disordini dei giorni scorsi causati dalle bande di narcotrafficanti in varie parti del Paese, le forze di sicurezza dell’Ecuador hanno ...