I Macchiaioli conquistano Palazzo Martinengo

"Per la prima volta - commenta Francesca Dini - la mostra storicizza l'evoluzione della poetica macchiaiola in senso naturalista, messa in atto daidi seconda generazione, Angelo e Adolfo ..."Per la prima volta - commenta Francesca Dini - la mostra storicizza l'evoluzione della poetica macchiaiola in senso naturalista, messa in atto daidi seconda generazione, Angelo e Adolfo ...Tra grandi mostre, nomi prestigiosi e tanti prestiti internazionali, la scena espositiva del 2024 promette bene. Picasso, Munch, Mirò, Monet, Van Gogh, Toulouse-Lautrec sono alcuni dei protagonisti de ...