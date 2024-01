I Fantastici 5 | Seconda Puntata | Riccardo Sconvolto | Un Atleta È Scomparso!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) I5,: a pochi giorni dai campionati italiani, uno degli atleti allenati dascompare. Per l’allenatore è un colpo durissimo e,si mostra pronto a tutto per scoprire la verità! I5 prosegue ed arriva al suo secondo appuntamento. Nel corso della nuovacontinua a portare gli atleti verso gli Europei ma qualcosa di inaspettato succede quando uno di loro scompare. L’allenatore è in crisi e vuole scoprire a tutti i costi la verità. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. I5: dove eravamo rimasti?è un allenatore che ha dedicato tutta la sua vita allo sport. ...