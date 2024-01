I Fantastici 5 | Seconda Puntata | Riccardo Sconvolto | Un Atleta È Scomparso!

(Di giovedì 18 gennaio 2024) I5,: a pochi giorni dai campionati italiani, uno degli atleti allenati dascompare. Per l’allenatore è un colpo durissimo e,si mostra pronto a tutto per scoprire la verità! I5 prosegue ed arriva al suo secondo appuntamento. Nel corso della nuovacontinua a portare gli atleti verso gli Europei ma qualcosa di inaspettato succede quando uno di loro scompare. L’allenatore è in crisi e vuole scoprire a tutti i costi la verità. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. I5: dove eravamo rimasti?è un allenatore che ha dedicato tutta la sua vita allo sport. ...

Nelladomenica, 28 gennaio , l'attrazione sarà il carro de 'Il Libro della Giungla' con i suoi animali. Parteciperà la banda folkloristica La Campagnola di Marlia con le sue ...Non vediamo l'ora di realizzare le nostre ambizioni con i nostri preziosi partner e i... Non vedo l'ora di correre con i colori iconici della McLaren per unastagione ". I ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 gennaio 2024 – Inizio scoppiettante per la seconda edizione di Padel Trend Expo, il primo grande evento internazionale dedicato interamente alla community e industry b2 ...Il pilota americano ha conquistato il suo secondo trofeo Touareg dopo una Dakar in cui tutto è andato alla perfezione. Nonostante la lotta sia stata serrata tra le posizioni del podio, Ricky Brabec è ...