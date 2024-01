I fantastici 5 in streaming

(Di giovedì 18 gennaio 2024) I5 è disponibile ingratuito su Infinity; ogni puntata è disponibile a partire dal giorno successivo alla messa in onda su Canale 5 Creato da: Luca Bernabei, Massimo GramelliniGenere: Drammatico, SportivoAnno: 2023Paese di produzione: ItaliaStagioni: 1Numero di episodi: 8Durata episodi: 50?Attori: Raoul Bova, Francesca Cavallin, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Fiorenza d’Antonio, Chiara BordiDistribuzione: RTI I5 racconta la storia di Riccardo Bramanti, allenatore d’atletica della società Nova Lux, che in cerca di ritrovati stimoli, accetta di allenare un gruppo di atleti paralimpici (sono loro i quattro più uno del titolo), nel tentativo di ottenere la qualificazione per i campionati europei. L’uomo dovrà vincere le iniziali resistenze dei ragazzi, cercando anche di ricostruire ...

